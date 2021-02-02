Rusya'nın koronavirüs aşısı, yüzde 91,6 etkili oldu Gamaleya Enstitüsü araştırmacıları, aşının tüm yaş gruplarında aynı oranda etkinliğe sahip olduğu sonucuna ulaştı. Sputnik V'nin Türkiye'de seri üretimi yapılacak.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği "Sputnik V" adlı koronavirüs aşısı, hastalığı önlemede büyük oranda başarılı oldu.

"Sputnik V" adlı aşının üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçları, tıp dergisi "The Lancet"te yayınlandı.

TÜM YAŞ GRUPLARINDA AYNI ORANDA ETKİLİ

Gamaleya Enstitüsü araştırmacıları, 20 binden fazla deneğe iki doz aşı yapılan denemede, aşının ilk dozunun uygulanmasından 21 gün sonra, tüm yaş gruplarında hastalığı önlemede yüzde 91,6 başarı gösterdiğini belirtti.

Aşı adayı, kısa süren 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerin ardından Eylül 2020'de, 3'üncü aşamada insanlar üzerinde test edilmeye başlamıştı.

İKİ VİRÜS BİLEŞENİNİ İÇERİYOR

Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği koronavirüs aşısı gibi virüs vektörü yöntemiyle üretilen aşı adayı, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüse aktarılan, kendini çoğaltamayan, ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşenini (rAd26 ve rAd5) içeriyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDFI), geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının üretimi için Türk şirket ile sözleşme imzalandığını bildirmişti.

Aşının üretimi için gereken teknolojinin Türkiye'ye transferi süreci başladı.

Teknoloji transferi ve Sağlık Bakanlığı'ndaki prosedürler tamamlandıktan sonra aşı için kullanım izni alınacak. Ardından Türkiye'de pilot üretim yapılacak ve seri üretime geçilecek.

RUSYA'NIN AŞI ÇALIŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, aşı adayının erken aşamadaki klinik denemelerde kaydettiği olumlu sonuçların ardından "aşı" olarak tescillendiğini ve yaygın kullanımına başlanacağını duyurmuştu.

40 bin kişinin katılması hedeflenen 3'üncü aşama denemeler için Rusya'nın yanı sıra Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Hindistan'da çalışmalar başlatılmıştı.

Gamaleya Enstitüsü, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, devam eden üçüncü aşama denemelerde aşının etkililik düzeyinin yüzde 91,4 olduğunu açıklamıştı.

ANLAŞMA YAPILAN ÜLKELER

Rusya, aşı tedariki için Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan ve Venezuela ile anlaşmalara varmıştı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 15 Aralık'ta ülkenin tüm bölgelerinde koronavirüse karşı toplu aşılamanın başladığını duyurmuştu.