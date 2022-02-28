Rusya Merkez Bankası'ndan 1050 puanlık şok faiz artışı

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.

Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı.

Ruble offshore işlemlerde çakıldı

Hafta sonu Batılı ülkelerin Rusya'yı swift sisteminden çıkarma kararı alması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silahları da kapsayan caydırıcı güçlerin hazır olması yönündeki çağrısını takiben Rus rublesi offshore işlemlerde yüzde 29 geriledi.

Bloomberg'in verilerine göre Rus rublesi dolar karşısında 117.81 seviyesini test etti. Moskova Borsası yabancı para cinsi repo piyasasının askıya alınacağını duyurdu. Borsada Döviz ve para piyasası işlemleri olağan başlangıç saatinden 3 saat geç açılacak.

Bunun yanında Rusya Merkez Bankası, aracı kurumlara yabancı tüzel kişilerin ve bireylerin Rus menkul kıymetlerini satmasına engel getirmeleri talimatı verdiğini açıkladı.

Rusya'ya yönelik swift yaptırımına iki ülke daha katılıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rusya'nın uluslararası ödemeler ağına erişimini bloke edeceğini söyledi.

Japonya'nın katılımıyla G-7 ülkelerinin tamamı Rusya'ya karşı swift yasağına katılmış oldu.

Başbakan Kishida Japonya'nın Rusya'ya karşı başka yaptırımlar da planladığını ve Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık olağanüstü insani yardım gönderdiklerini belirtti.

Japonya'nın yanında Güney Kore de Rusya'ya karşı swift yaptırımı adımı attı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrolleri ile birlikte swift yaptırımının da devreye alınacağını belirtti.