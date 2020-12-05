Rusya'da koronavirüs aşısının uygulanıyor Türkiye'de durum nedir?

Başkent Moskova'da başlayan uygulama kapsamında ilk olarak 13 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Koronavirüs salgınında vaka sayısı bakımından ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından dördüncü sırada yer alan Rusya, aşılama programını hayata geçirdi.

Ağustos ayında ilk koronavirüs aşısı olarak dünyaya duyurulan ve yüzde 95 etkinlik oranıyla önemli bir yan etki barındırmadığı belirtilen aşı, başkent Moskova'da virüse karşı en riskli gruba uygulanmaya başladı.

İLK ETAPTA 13 MİLYON KİŞİ AŞILANACAK

BBC News'in haberine göre, Rusya'da binlerce kişi aşı olmak için kayıt yaptırdı. Üreticilerin yıl sonuna kadar yalnızca iki milyon doz aşıyı ortaya koyması bekleniyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, aşılama programının kentteki okullarda, sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan 13 milyon kişiyi kapsadığını söyledi. Daha fazla aşının uygun hale getirilmesiyle birlikte bu sayının artacağı kaydedildi.

AŞILAMA ÜCRETSİZ

İnternet üzerinden randevu sistemiyle şehirdeki 70 tesiste 18-60 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz aşılama yapıldığı belirtildi.

İki doz şeklinde kullanılan aşı, 21 günlük arayla uygulanıyor.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı 2 milyon 431 bin 731 vakanın görüldüğü Rusya'da 42 bin 684 kişi hayatını kaybetti.