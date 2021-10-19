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Rusya'da gündem bacaklarını Putin'e uzatan ABD'li sunucu

Rus medyası, Amerikalı Hadley Gamble'ı bacaklarıyla Putin'in dikkatini dağıtmakla suçladı.

Rusya'da gündem bacaklarını Putin'e uzatan ABD'li sunucu
19 Ekim 2021 Salı 21:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçtiğimiz günlerde katıldığı Rusya Enerji Haftası Forumu, dünya kamuoyununda konuşulmaya devam ediyor.

Oturumu yöneten Amerikalı CNBC sunucusu Hadley Gamble ile bir soru yüzünden diyalog tartışmasına giren Putin'in, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim." ifadeleri cinsiyetçi bulunup, Rus Lider'e eleştiriler getirmişti.

RUSLAR AMERİKALI SUNUCUYU SUÇLADI

Rusya ise oturumu yöneten Hadley Gamble'ı hedef aldı.

Rus medyası, Hadley Gamble'ı Putin'in dikkatini dağıtmakla suçlayarak Amerikalı sunucunun bacaklarıyla Putin'i gafil avlamak için girişimde bulunduğunu iddia etti.

Görüntülerle ilgili yorum yapması istenen beden dili uzmanı Judy James de tüm eski beden dili flört kılavuzları, ayağınızı birinin yönüne doğrultma hareketinin, 'cazibe ve çekicilik olarak işaret ettiğini' belirtti.

 

Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #1

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Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #6

Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #7

Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #8


Kaynak: Kamu Saati Özel
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