Rusya'da her evde ücretsiz internet kullanımıyla ilgili çalışma başlatılarak, 1 Nisan tarihinden itibaren her konutta internet ücretsiz olacak, iNTERNETİN Bedava olarak kullanan ülkeler,

Rusya'da 1 Nisan'dan itibaren internet ücretsiz olacak

Rusya'da her evde ücretsiz internet kullanımıyla ilgili çalışma başlatılarak, 1 Nisan tarihinden itibaren her konutta internet ücretsiz olacak, iNTERNETİN Bedava olarak kullanan ülkeler,

Çin'de ortaya çıkarak, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs'ün çok hızlı yayılması nedeni ile ülkeler vatandaşları evlerinde tutmaya çalışırken, eve kapanan vatandaşları için projeler geliştirmeye devam ediyor.

Rusya, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarını evde tutmaya yönelik sosyal projeler geliştirmeye devam ediyor, bu çalışmalar kapsamında ise son proje internet hakkında oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ocak'ta halka duyurduğu müjde ile 'Erişebilir İnternet' projesi 1 Nisan itibariyle hayata geçiyor. Putin'in projesine göre 1 Temmuz 2020'de başlatılması planlanan proje ülkede korona virüs salgınının yayılması ve halkın evlerinde kalmasının amaçladığı dev projeyi öne çekildiğini duyurdu.

EVDE İNTERNET 1 NİSAN'DAN İTİBAREN RUSYA'DA BEDAVA

Yetkililer, ücretsiz internette kısıtlamaların olacağını belirtirken, internete bağlananların ücretsiz olarak Sovyet ve Rus sinemasına ait seçkin filmleri izleyebileceklerini, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde çevrimiçi olarak işlem yapabileceklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko projeyi hızlandırdıkları için Rusya İletişim Bakanlığı ve Rusya'da faaliyet gösteren internet sağlayıcılarına teşekkür ederek, Rus toplumu için böyle bir zamanda projenin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Rusya'da toplam korona virüs vakası bin 264'e, hayatını kaybedenler ise 4'e yükselmişti.

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