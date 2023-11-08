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Rusya AKKA'dan çekilme kararı aldı, Türkiye'den açıklama geldi

Rusya AKKA'dan çekilme kararı aldı, Türkiye'den açıklama geldi

Rusya AKKA'dan çekilme kararı aldı, Türkiye'den açıklama geldi
Admin
Admin
08 Kasım 2023 Çarşamba 09:19

Rusya, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın bu kararını üzüntüyle karşıladıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz, bu koşullar altında, NATO Müttefiki diğer AKKA taraf devletleriyle birlikte Antlaşma'nın uygulamasını gerek duyulacak bir süre için askıya almak durumunda kalmıştır." ifadelerine yer verildi.

Rusya, Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekildi. Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Rusya, 1990'da imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) resmen çekildi. Rusya, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 1 yıl sonra imzalanan ve dönüm noktası olarak görülen Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) bugün resmen çekilmiş oldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Rusya Federasyonu'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan (AKKA) çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. AKKA'nın mihenk taşlarından birini teşkil ettiği Avrupa güvenlik mimarisinde bilhassa 2007'den itibaren giderek artan bir aşınma müşahede edilmekteydi. Rusya'nın AKKA'dan çekilme kararının 7 Kasım 2023'de yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğer taraf devletlerce Antlaşma'nın anlamlı bir şekilde uygulanması maalesef fiilen imkansız hale gelmiştir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Ülkemiz, bu koşullar altında, NATO Müttefiki diğer AKKA taraf devletleriyle birlikte Antlaşma'nın uygulamasını gerek duyulacak bir süre için askıya almak durumunda kalmıştır. Bu karar özünde geri alınabilir niteliktedir. Kanat rejimi dahil alt bölgesel sistemiyle ve sayısal sınırlamalarla askeri kuvvetler arasında denge, şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlayan hukuki bağlayıcı nitelikteki AKKA'nın temellerine ve esas ilkelerine duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte Avrupa güvenlik mimarisinde ihtiyaç duyulabilecek güncelleme, ancak bu temeller üzerine inşa edilebilecektir. Bu itibarla konuya ilişkin temaslarımızı ilgili tüm taraflarla sürdüreceğiz. İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü dönemde, silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi düzenlemelerinin tam olarak uygulanmasına geri dönülmesi uluslararası güvenlik bakımından her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır." denildi.

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