0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

Rus yayın organlarına dünya ülkelerinden yayın engeli

Rus yayın organlarına dünya ülkelerinden yayın engeli Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalden sonra dünya genelinde uygulanan yaptırımlardan yayın kuruluşları da etkilendi. Avusturalya'da RT'ye yayın yasağı getirildi.

Rus yayın organlarına dünya ülkelerinden yayın engeli
Admin
Admin
26 Şubat 2022 Cumartesi 17:34

Rusya'nın saldırgan Ukrayna işgali devam ediyor.

Üçüncü gününe giren işgal harekatında tüm şiddetiyle çatışmalar devam ederken savaşa karşı Ukrayna'nın yanında yer alan ülkeler art arda yaptırım kararlarını açıklıyor.

Ekonomik anlamda Rusya'yı derin bir krize sokmayı amaçlayan yaptırımlarla devlet kurumları, yetkililer hedef alınırken, Rus şirketler de bu yaptırım listelerine dahil ediliyor.

AVUSTRALYA RT'NİN YAYININI DURDURDU

Bu kapsamda Rusya'nın dünyaya yayın yapan Russia Today (RT) ve Sputnik gibi kuruluşları ülkelerin hedefinde.

Bu kapsamda RT'ye Avustralya'da yayın yasağı getirildi.

MOLDOVA DA SPUTNIK'İ KARARTTI

Bir diğer Rus yayın kuruluğu Sputnik'in ise Moldova hükümetinin engeline takıldı.

Moldova, kuruluşun internet sitelerinin yayınının bugünden itibaren sonlandırıldığını, radyo yayının ise 7 Mart tarihinden itibaren sonlandırılacağını açıkladı.

TÜM AVRUPA'DA YASAKLANABİLİR

Benzer şekilde, Polonya da iki gün önce RT ile bazı Rus televizyon kanallarını uydu, kablo yayın ağları ve internet platformlarından çıkarmıştı.

Avustralya'nın kararı sonrası Avrupa Gazeteciler Federasyonunun (AEJ), RT'nin tüm Avrupa ülkelerindeki yayınlarının yasaklanması talebinde bulunduğu kaydediliyor.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.

Benzer yayın kuruluşlarına karşı, farklı ülkelerden benzer adımlar atılması bekleniyor.

Ukrayna'dan Ayrılan Türklerin Göz dolduran dönüşleri
Ukrayna'dan Ayrılan Türklerin Göz dolduran dönüşleri
0
Ukraynalı siviller Rus askerlerini esir aldı
Ukraynalı siviller Rus askerlerini esir aldı
0
Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın müzakereyi reddettiğini; Rus ordusunun yeniden ilerlemeye başladığını duyurdu.
Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın müzakereyi reddettiğini; Rus ordusunun yeniden ilerlemeye başladığını duyurdu.
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.