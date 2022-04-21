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Rus Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirildiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna işgalinin 57. gününde Rus lider Putin'e Mariupol kentini ele geçirdiklerini iletti. Yüzlerce sivilin tahliye edilmeyi beklediği kent, yaklaşık iki aydır aralıksız bombalanıyordu.

Rus Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'nın Mariupol kentini ele geçirildiğini açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
21 Nisan 2022 Perşembe 10:36

Rusya tarafından 57 gündür işgal edilen Ukrayna'da haftalardır aralıksız olarak bombalanan yerlerinden biri olan Mariupol, Rusya'nın kontrolü altına girdi.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'ün alındığını Rusya lideri Putin'e bildirdi. Putin, operasyon sonrası Şoygu'yu tebrik etti. Yapılan açıklamada, "Kentte durum sakin. Sivillerin dönüşüne izin veriliyor" ifadeleri yer aldı.

Rusya Savunma Bakanı Putin'e ayrıca Mariupol'daki Azovstal fabrikasında halen 2 binden fazla Ukraynalı askerin bulunduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre 1.478 asker ise teslim oldu. Putin ise kentteki sanayi bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulması emrini verdi.

Savaşın başından beri Ukrayna'dan 5 milyona yakın insan başka ülkelere göç etti. Güvenli bir şekilde tahliye edilemeyen yüzlerce insan ise hala Ukrayna'da savaşın gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ülkenin en çok bombalanan yerlerinden biri olan Mariupol'de ise durum daha kötü. Kentteki yaklaşık bin sivil, savaşın başından beri çatışmalardan dolayı tahliye edilemiyor.

Öte yandan yaklaşık 2 aydır aralıksız olarak bombalanan Mariupol'den gelen görüntüler kentin nasıl bir enkaza döndüğünü gözler önüne seriyor. Kentten ayrılamayan siviller can güvenliği sıkıntısının yanı sıra kalacak yer ve yemek problemi de yaşıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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