Rezaletin tanımı! 24 yaşındaki öğretmen üç öğrencisiyle ilişkiye girdi, birinden hamile kaldı

Amerika Texas'da 24 yaşındaki öğretmen Ashlyn Faye Bell, üç erkek öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı. Bir öğrenciden hamile kalan Bell, ifadesinde öğrencileri ile ilişkiye girmesinin suç olduğunu bilmediğini, öğrencilerin kendisi ile ilişkiye girmek istediklerini söyledi.
Mahkeme belgelerine göre öğrencileri ile farklı yerlerde ilişkiye giren Bell, evinde ilişkiye girdiği öğrencisinden hamile kaldı.
Bell'in öğrencileri ile ilişkiye girdiği, bir öğretmenin öğrencilerin kendi aralarında Bell'in hamile olduğunu konuştuklarını ve bir öğrenin arkadaşlarına, çocuğun babasının kendisi olmadığını söylemesini duyması üzerine ortaya çıktı.
Polise haber verilmesi üzerine Bell hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmada Bell'in öğrencilerini aracına alıp üç yaşındaki çocuğu aracın arkasındayken öğrencileri ile ilişkiye girdiği, bazen de öğrencilerini evine alıp evinde ilişkiye girdiği tespit edildi.
Mahkeme tarafından suçlu bulunan Bell'e önce mahkeme 12 yıl hapis cezası verdi, daha sonra bu ceza 4 yıla indirildi.
Bell'in avukatı mahkemede, Bell'in öğrenciler ile ilişkiye girmek istemediğini, öğrencileri ilişkiye girmesi halinde başının belaya gireceğini söylemesine rağmen öğrencilerin kendisini zorla ilişkiye ikna ettiklerini söyledi.