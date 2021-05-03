izin belgesi
izin belgesi
0
yasak
yasak
0
tam kapanma genelgesi
tam kapanma genelgesi
0
istifa
istifa
0
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0

Rezaletin tanımı! 24 yaşındaki öğretmen üç öğrencisiyle ilişkiye girdi, birinden hamile kaldı

Amerika Texas'da 24 yaşındaki öğretmen Ashlyn Faye Bell, üç erkek öğrencisi ile ilişkiye girdiği için tutuklandı. Bir öğrenciden hamile kalan Bell, ifadesinde öğrencileri ile ilişkiye girmesinin suç olduğunu bilmediğini, öğrencilerin kendisi ile ilişkiye girmek istediklerini söyledi.

Rezaletin tanımı! 24 yaşındaki öğretmen üç öğrencisiyle ilişkiye girdi, birinden hamile kaldı
03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:24
1
Rezaletin tanımı! 24 yaşındaki öğretmen üç öğrencisiyle ilişkiye girdi, birinden hamile kaldı

Mahkeme belgelerine göre öğrencileri ile farklı yerlerde ilişkiye giren Bell, evinde ilişkiye girdiği öğrencisinden hamile kaldı.

2
Rezaletin tanımı! 24 yaşındaki öğretmen üç öğrencisiyle ilişkiye girdi, birinden hamile kaldı

Bell'in öğrencileri ile ilişkiye girdiği, bir öğretmenin öğrencilerin kendi aralarında Bell'in hamile olduğunu konuştuklarını ve bir öğrenin arkadaşlarına, çocuğun babasının kendisi olmadığını söylemesini duyması üzerine ortaya çıktı.

3
Rezaletin tanımı! 24 yaşındaki öğretmen üç öğrencisiyle ilişkiye girdi, birinden hamile kaldı

Polise haber verilmesi üzerine Bell hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmada Bell'in öğrencilerini aracına alıp üç yaşındaki çocuğu aracın arkasındayken öğrencileri ile ilişkiye girdiği, bazen de öğrencilerini evine alıp evinde ilişkiye girdiği tespit edildi.

4
Rezaletin tanımı! 24 yaşındaki öğretmen üç öğrencisiyle ilişkiye girdi, birinden hamile kaldı

Mahkeme tarafından suçlu bulunan Bell'e önce mahkeme 12 yıl hapis cezası verdi, daha sonra bu ceza 4 yıla indirildi.

5
Rezaletin tanımı! 24 yaşındaki öğretmen üç öğrencisiyle ilişkiye girdi, birinden hamile kaldı

Bell'in avukatı mahkemede, Bell'in öğrenciler ile ilişkiye girmek istemediğini, öğrencileri ilişkiye girmesi halinde başının belaya gireceğini söylemesine rağmen öğrencilerin kendisini zorla ilişkiye ikna ettiklerini söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber