Rezaletin tanımı! 24 yaşındaki öğretmen üç öğrencisiyle ilişkiye girdi, birinden hamile kaldı

Yasaklar ne zaman kalkacak sorusu, çeşitli sebepler dolayısıyla kısıtlamalardan olumsuz etkilenen kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Kabine Toplantısında alınan kararlar neticesinde 26-27 Nisan tarihine kadar devam edecek olan ilk kısıtlama kararları, bu tarihlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile yeniden gözden geçirilecek. Peki, yasaklar ne zaman kalkıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler