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Reuters, Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihini açıkladı!

Reuters, Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihini açıkladı!

Reuters, Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihini açıkladı!
31 Ekim 2021 Pazar 10:06

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın yarın Roma'da G20 zirvesinde görüşeceğini duyurdu.

Reuters'ın bildirdiğine göre Erdoğan ile ABD Başkanı Biden yarın G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek.

ABD'li bir yetkilinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan- Biden görüşmesinde Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 alımı ele alınacak. Görüşmede; Biden'ın "Krizler ve düşüncesizce eylem, ABD-Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" diyeceği yazıldı.

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