Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329 Oldu ! Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şeidinin Kanı Yerde Kalmadı !

Rejim Hava'dan Kara'dan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şehitlerimizin Kanı Yerde Kalmıyor Ama Yetmez İçimiz Soğumaz Allah İçin Vurun ! Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329 Oldu ! Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şeidinin Kanı Yerde Kalmadı ! Akar rusya ile kordine olmamıza rağmen saldırı da bulunduk.şehitlerimizin kanı yıllardır yerde kalmadı Kalmayacak! dedi Rejim askerleri etkisiz hale getirildi Türk askeri kanı Yerde Kalmadı ! sia uçak Atışlarımızla 5 Helikopter "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava

200 ü aşkın rejim ağır ateş altında ve türk askerlerinin olduğu bölgeye saldırı kesinlikle düzenlenmemiştir Türkiye Suriye Savaşı Adım Adım Son Dakika Bilgileri Resmi Açıklamalar En Doğru Bilgiler TIKLAYINIZ

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