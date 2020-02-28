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Rejim Hava'dan Kara'dan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şehitlerimizin Kanı Yerde Kalmıyor Ama Yetmez İçimiz Soğumaz Allah İçin Vurun !

Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329 Oldu ! Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şeidinin Kanı Yerde Kalmadı !

Rejim Hava'dan Kara'dan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şehitlerimizin Kanı Yerde Kalmıyor Ama Yetmez İçimiz Soğumaz Allah İçin Vurun !
28 Şubat 2020 Cuma 12:09

Rejim Hava'dan Kara'dan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şehitlerimizin Kanı Yerde Kalmıyor Ama Yetmez İçimiz Soğumaz Allah İçin Vurun  !

Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329 Oldu ! Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şeidinin Kanı Yerde Kalmadı !

Akar rusya ile kordine olmamıza rağmen saldırı da bulunduk.şehitlerimizin kanı yıllardır yerde kalmadı Kalmayacak! dedi

Rejim askerleri etkisiz hale getirildi Türk askeri kanı Yerde Kalmadı ! sia uçak Atışlarımızla 5 Helikopter

"Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava
 

200 ü aşkın rejim ağır ateş altında ve türk askerlerinin olduğu bölgeye saldırı kesinlikle  düzenlenmemiştir

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #asker #ŞEHİD #idlib #Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329 Oldu
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