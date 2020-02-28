Rejim Hava'dan Kara'dan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şeidinin Kanı Yerde Kalmadı !

Türkiye Suriye Savaşı Adım Adım Son Dakika Bilgileri Resmi Açıklamalar En Doğru Bilgiler, Türkiye Suriye Savaşında Şehit sayımız Kaç Oldu?, Suriye'de kaç şehidimiz var, Türk F 16 savaş uçağı vuruldu mu, Suriye Ateş Altında Esad öldürüldü mü Hatay valisi açıklması, Suriye İdlib ve her bölgede suriye rejimi vuruluyor Detaylar haberde..