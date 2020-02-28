Rejim Hava'dan Kara'dan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şeidinin Kanı Yerde Kalmadı !

Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329 Oldu ! Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şeidinin Kanı Yerde Kalmadı !
Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şeidinin Kanı Yerde Kalmadı !
Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329 Oldu ! Rejim Hava Ve karadan Vuruluyor Sayı 329'a Ulaşı,Türk Şeidinin Kanı Yerde Kalmadı !
Akar rusya ile kordine olmamıza rağmen saldırı da bulunduk.şehitlerimizin kanı yıllardır yerde kalmadı Kalmayacak! dedi
Rejim askerleri etkisiz hale getirildi Türk askeri kanı Yerde Kalmadı ! sia uçak Atışlarımızla 5 Helikopter
"Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava
200 ü aşkın rejim ağır ateş altında ve türk askerlerinin olduğu bölgeye saldırı kesinlikle düzenlenmemiştir
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