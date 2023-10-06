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Putin ilk kez açıkladı: Prigojin'in uçağı içerideki el bombalarının patlaması sonucu düştü

Putin ilk kez açıkladı: Prigojin'in uçağı içerideki el bombalarının patlaması sonucu düştü

Putin ilk kez açıkladı: Prigojin'in uçağı içerideki el bombalarının patlaması sonucu düştü
Admin
Admin
06 Ekim 2023 Cuma 12:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Prigojin'in hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin sessizliğini bozdu. Uçağın düşme nedenini dünyaya ilan eden Putin, "Uçağın, içeride bulunan el bombaların infilak etmesi sonucu düştüğünü öğrendik. Prigojin dahil uçakta ölenlerin vücutlarında el bombası parçaları bulundu" dedi. ABD'nin "Uçağın vurulmuş olduğuna inanıyoruz" iddiasına da yanıt veren Putin, "Uçakta herhangi bir dış etki olmadı; bu zaten kanıtlanmış bir gerçek" diye konuştu.

Rusya lideri Putin'e karşı 24 saat süren bir isyan çıkaran ve Moskova yakınlarında düşen uçakta adamlarıyla birlikte hayatını kaybeden Wagner lideri Prigojin'in ölümü gündemden düşmüyor. Prigojin'in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin uzun süren sessizliğini bozan Putin, uçağın düşme nedenini dünyaya ilk kez ilan etti. Putin, "Uçağın, içeride bulunan el bombaların infilak etmesi sonucu düştüğünü öğrendik. Prigojin dahil uçakta ölenlerin vücutlarında el bombası parçaları bulundu" ifadelerini kullandı.

Rusya geçtiğimiz haftalarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşamış, geçen yıl Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyanmıştı. Prigojin liderliğindeki Wagner güçleri Belarus'un araya girmesi ile isyana son verdi. Ancak daha sonra Wagner liderini taşıyan uçağın Moskova yakınlarında düşmesi akıllara Putin'in 'affetmeyeceğim tek şey ihanet' sözlerini getirdi.

Prigojin'in ölümünden haftalar sonra Putin sessizliğini bozdu ve çarpıcı bir açıklamaya imza attı. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Putin, "Uçağın, içeride bulunan el bombaların infilak etmesi sonucu düştüğünü öğrendik. Prigojin dahil uçakta ölenlerin vücutlarında el bombası parçaları bulundu" ifadelerini kullandı. Rus lider, müfettişlerin cesetler üzerinde alkol veya uyuşturucu testleri yapmamalarını ise hata olduğunun altını çizdi.

Putin ABD'den gelen "Uçağın vurulmuş olduğuna inanıyoruz" iddiasına da yanıt verdi. Rus lider "Uçakta herhangi bir dış etki olmadı; bu zaten kanıtlanmış bir gerçek" dedi.Putin, Rusya'nın soruşturma komitesi başkanının birkaç gün önce kendisine rapor verdiğini de sözlerine ekledi.

Putin ayrıca, kazadan sonra Wagner'in St Petersburg'daki ofislerinde yapılan aramalarda 10 milyar ruble (100 milyon dolar) nakit ve 5 kilogram uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. İngiliz gazete Putin'in bu açıklamasının Prigojin ile ilgili ilk yorumu olduğuna dikkat çekti.

Wagner lideri ve diğer sekiz kişiyi taşıyan özel jet 23 Ağustos'ta Moskova'nın kuzeyinde düşmüş, yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

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