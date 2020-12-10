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Pencere önünde cinsel ilişkiye giren çifti gören kalabalık, telefona sarıldı

Tayvan'nın başkenti Taipei'de bir çift, yüzlerce insanın dini bir festival için toplandığı caddenin üzerinde bulunan otelin penceresinin önünde cinsel ilişkiye girdi. Durumu fark eden kalabalık telefonlarına sarılıp ikiliyi kayda aldı.

Pencere önünde cinsel ilişkiye giren çifti gören kalabalık, telefona sarıldı
10 Aralık 2020 Perşembe 00:29
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Pencere önünde cinsel ilişkiye giren çifti gören kalabalık, telefona sarıldı

Olay ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, çiftin dini değerlere saygısının olmadığını, festivali bırakıp çifti videoya almaya çalışan insanların da en az ilişkiye giren çift kadar yanlış yaptığını söyledi.

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Pencere önünde cinsel ilişkiye giren çifti gören kalabalık, telefona sarıldı

Emniyet yetkilisi 165 yıldır hastalıklara karşı korunma ve iyileşme amacı ile yapılan festivalin, özellikle insan sağlığını tehdit eden Kovid-19 ile daha büyük anlam taşıdığını söyledi.

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Pencere önünde cinsel ilişkiye giren çifti gören kalabalık, telefona sarıldı

Emniyet yetkilisi, çiftin kalabalığa rağmen kaldıkları odanın perdelerini çekmeden ilişkiye girmelerinin dini inançlarına hakaret olduğunu ve ikilinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından gerekli cezayı vereceklerini açıkladı.

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Pencere önünde cinsel ilişkiye giren çifti gören kalabalık, telefona sarıldı

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Pencere önünde cinsel ilişkiye giren çifti gören kalabalık, telefona sarıldı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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