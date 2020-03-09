O Ülke İflasını Açıkladı ! O Ülke Korona Virüs Kaynaklı İflasını Açıkladı ! Lübnan gerçekten iflas etti mi ? İşte Detaylar..

O Ülke Korona Virüs Kaynaklı İflasını Açıkladı !

O Ülke İflasını Açıkladı ! O Ülke Korona Virüs Kaynaklı İflasını Açıkladı ! Lübnan gerçekten iflas etti mi ? İşte Detaylar..

Corona virüs sebebi ile dalgalanan küresel piyasalarda bir kötü haber de Orta Doğu'dan geldi. Lübnan, bugün süresi biten 1,2 milyar dolarlık borç ödemesini yapma imkanının olmadığını açıkladı. Lübnan'ın tarihinde ilk defa bu şekilde çaresizlik yaşayarak temerrüde düşeceğini açıklayan Diyab, ülkesindeki kamu dolayısıyla borcunun 90 milyar doları n çok üzerine çıktığını anlattı.

Lübnan, Eurobond borcunu ödeyemeyeceğini açıkca belirtti !

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, şuan süresi bitecek olan 1.2 milyar dolarlık borcun teminini yapamayacaklarına değindi . Lübnan'ın tarihinde hiç bu şekilde bir durum ile karşı karşıya kalmadıını yaşanan talihsiz olayında dünya çapında yayılan virüs kaynaklı olduğu ve ilk kez yaşandığına dikkat çekti. Diyab, ülkesin de olan kamu borcunun çok yüksek tutarda bulunduğunu anlattı ve bu duruma çare arayışının devam ettiğine değindi

Borçlarını yeniden yapılandırmaya gidilebileceğine değinen Diyab'' Lübnan'ın çok yakın zaman da 5.ayda 2 milyar 700 milyon dolarlık bir eurobond tahvili senedi ödemesi konusunda borçluyuz hali hazırda bekliyor bunuda ödeyecek gücümüz ne yazık ki yok ''diyerek ülke durumunu aktardı.

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