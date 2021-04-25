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Nikol Paşinyan istifa etti!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimler öncesi istifa ettiğini duyurdu.

Nikol Paşinyan istifa etti!
25 Nisan 2021 Pazar 13:39

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında savaşı kaybetmesinden sorumlu tutulan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün istifa ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay muhalefet liderleri ile bir araya gelerek önümüzdeki Haziran ayında erken parlamento seçimleri kararı alındığını duyuran Paşinyan, bugün yaptığı açıklamada ise istifa ettiğini bildirdi.
Ermenistan anayasasına göre erken seçimlerin yapılabilmesi için istifa etmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, bu gerekçe ile prosedürlere uyarak bugün itibariyle görevinden ayrıldığını belirtti.

Paşinyan istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçlerle varılan mutabakat uyarınca, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılması için bugün istifa ediyorum. Parlamento üst üste iki kez yeni bir başbakan seçmeyecek, ardından parlamento yasa gereği feshedilecek ve erken seçimler yapılacak" dedi.

Yeniden aday oldu

Yapılacak olan seçimlerde tekrar başbakan adayı olacağını duyuran Paşinyan, "Partimizin erken seçimlere katılacağının altını çizmek istiyorum. Başbakan adayı olacağım. Eğer halk başbakanlıktan ayrılmam gerektiğine karar verirse, onların iradesini yerine getireceğim. Eğer başbakanlık görevine devam etmemi isterlerse, yine halkın iradesini yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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