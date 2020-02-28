NATO'dan Türkiye'ye Jest Gecikmedi ! NATO: Türkiye'ye hava savunma desteği veriyoruz

NATO'dan Türkiye'ye Jest Gecikmedi !

NATO'dan Türkiye'ye Jest Gecikmedi ! NATO: Türkiye'ye hava savunma desteği veriyoruz..

Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında Türkiye'nin istegi üzerine düzenlenen olağanüstü Suriye görüşmesinde ardından basına duyurular yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile dün akşam Suriye'de meydana gelen olaylar ile alakalı telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Stoltenberg, Çavuşoğlu'nun şuanki danışma kurulu yapılması isteğinde bulunduğunu açıkladı .

Nato türkiyeyey hava savunması verdiğinide belirtti

* 2018 tarihinde ateşkese yapılmalıdır. bu Ateşkez insani krizi çok kötüleşecektir. Şu anda İdlib'de yaşayanlar için insani durum oldkça bitik durumdadır. NATO Türkiye'nin hep yanındadır , Türkiye'yi çok kıymetli bir müttefik olarak bilmektedir .

"Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki olmaktadır aynı zaman da da Suriye'deki olumsuzluklar ve çarpışmadan en derin olarak darbe almıştır Fazla sayıda terör saldırısı yaşamıştır ve milyonlarca göçmene kapılarını sonuna kadar aralamıştır." diye aktardı.

NATO'nun Türkiye'ye çeşitli durumlarda yardım etmeye devam etiğini anlatan Stoltenberg, bu konuya örnek olacak şekilde "hava savunmasının güçlendirilmesini" gösterdi ve İttifakın güney doğu bölgesinde ki durumu izlemeyi sürdüreceklerine değindi .

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