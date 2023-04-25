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Midesinde uyuşturucu taşıyan adam, kapsüller patlayınca hayatını kaybetti

Midesinde uyuşturucu taşıyan adam, kapsüller patlayınca hayatını kaybetti

Midesinde uyuşturucu taşıyan adam, kapsüller patlayınca hayatını kaybetti
Admin
Admin
25 Nisan 2023 Salı 10:17

İran'dan İstanbul'a gelen 63 yaşındaki İsveç vatandaşı Rupen Harotonian'ın midesindeki uyuşturucu kapsülleri patlayınca fenalaştı. Hastaneye kaldırılan adamın midesinde yüklü miktarda uyuşturucu tespit edildi. Şahsın midesindeki maddelerin 6 parçası doktorlar tarafından çıkarıldı ancak ölüm riski nedeniyle ameliyata devam edilemedi. Şahıs aynı gece vücuduna karışan uyuşturucu madde nedeniyle yaşamını yitirdi.

63 yaşındaki Rupen Harotonian, İran'dan bindiği uçak ile

63 yaşındaki Rupen Harotonian, İran'dan bindiği uçak ile İstanbul Havalimanı'na geldi. Rupen Harotonian İsveç pasaportunu kaybedince aktarma yapacağı İsveç uçağına binemedi. Havalimanı yakınında Arnavutköy'de bir otele yerleşen Rupen Harotonian, kaybettiği pasaportu yeniden çıkarmak için işlemleri başlattı. Ancak ertesi gün akşam saatlerinde Harotonian konakladığı otelde karın ağrısı şikâyeti ile fenalaştı. Rupen Harotonian, otel görevlilerinden ambulansı aramasını istedi.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yabancı uyruklu şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan röntgenleme sonucunda şahsın midesinde yüklü miktarda afyon sakızı olarak tabir edilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. 63 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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