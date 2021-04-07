İşte Haber7 yazarı Taha Dağlı'nın 'Libya'nın yeni başbakanı Türkiye'yi tercih etti' başlıklı yazısı;

Libya'da geçici yönetim seçildi, favoriler kazanamadı, ülkenin yeni başbakanı Abdülhamid Dibeybe oldu.

Libya'da artık Türkiye ile yakın ilişkileri olan Fayez el Sarraç yerine başbakanlık koltuğunda Abdülhamid Dibeybe oturacak.

Öncelikle vurgulamak gereken detay, Akile Salih ve Fethi Başağa gibi isimlerin listelerinin seçilememiş olması.

Bu durum Türkiye açısından da önem taşıyor. Zira Akile Salih, darbeci Hafter'in siyasi ortaklarındandı.

Sarraç yönetiminin içişleri bakanı olan Fethi Başağa da son dönem Fransa ziyaretleriyle tepki toplamıştı.

Libya'daki seçimin kaybedeni için Fransa diyebiliriz. Çünkü Fransa'nın ilk tercih ettiği listeler seçilmemiş oldu.

Bunun yanı sıra Libya'daki geçici yönetim, Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki tasarrufları açısından da son derece önem arz ediyor.

Türkiye Libya'daki ulusal mutabakat yönetimiyle 27 Kasım 2019'da bir anlaşma imzalamış sonrasında Türk askeri Libya'ya gitmişti.

Sürecin sonunda Türkiye, darbeci Hafter'in Trablus'a yönelik işgal girişimlerini bertaraf etmişti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları da Libya ile varılan deniz yetki alanları anlaşmasıyla kayıt altına alınmıştı.

Ayrıca Libya ile Türkiye arasında çok sayıda ticari anlaşma da Sarraç döneminde gerçekleştirilmişti.

Sarrac'ın görevden ayrılmasıyla belirlenen geçici yönetimin başbakanı Abdülhamid Dibeybe, bir işadamı. Libya'da baş müftülük ile İhvan temsilcisi siyasilere yakın bir isim. Libya'nın yeni başbakanının Türkiye'ye de yakın birisi olduğu biliniyor. AA'dan edinilen bilgilere göre Dibeybe'nin kayınbiraderi Türkiye'de ikamet ediyor ayrıca Libya'nın yeni başbakanı Dibeybe seçim zaferi sonrası ilk röportajı için Türkiye'yi tercih etti ve Anadolu Ajansına konuştu.

Libya'da başbakan Dibeybe, Fayez el Sarraç ile aynı konumda olacak.

Bir de konseyin başkanı var.

Sarraç döneminde Mişri'nin başkanlık ettiği konseye Dibeybe'nin başbakanlığında Muhammed Menfi seçildi.

Muhammed Menfi, Tobruk'ta Akile Salih'e bağlı yönetimin Yunanistan'daki büyükelçisiydi. Akile Salih ve dolayısıyla onların siyasi ortağı Hafter döneminde çalışmış birisi ancak Menfi'nin o dönemki siyasi faaliyetleriyle ilgili çok çarpıcı bir Türkiye detayı var.

O da 27 Kasım 2019'da Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasıyla alakalı.

O dönemde Yunanistan, Girit adasının hükümsüzlüğünü ilan eden ve Türkiye için kritik öneme sahip deniz yetki alanları anlaşmasının Tobruk yönetiminin Atina büyükelçisi olarak görev yapan Muhammed Menfi tarafından kınanmasını istemişti, Menfi bunu reddetmişti.

Muhammed Menfi, Türkiye karşıtı kınama bildirisini imzalamamasının ardından Tobruk yönetimi tarafından görevinden alınmıştı.