Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

Son dakika haberi: Dünyanın en gizemli ülkesi Kuzey Kore yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ülkenin başkentinde Kim Jong-un'un da izlediği bir askeri geçit töreni düzenlendi. Törende denizaltından atılabilen 4 adet yeni füze görücüye çıktı. Kuzey Kore resmi televizyonu ise füzeleri "dünyanın en güçlü silahı" olarak tanıttı.
Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore'de askeri geçit töreninde denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan füzeler ve diğer askeri donanımlar sergilendi.
Denizaltıdan güdümlü füzelerinin sergilendiği askeri geçit törenini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da izledi.Törende, en az dört denizaltıdan güdümlü füze de dikkat çekti.
WASHİNGTON YÖNETİMİNE MESAJ
Tören, ülkede nadiren gerçekleşen bir siyasi toplantıda Kim Jong-un, ABD'yi ülkesinin "en büyük düşmanı" olarak tanımlamasından bir hafta sonra düzenlendi.
Askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerin devlet kanalında 'Dünyanın en güçlü silahı' olarak nitelendirildiği ifade edildi.
Törende ayrıca, mobil kara rampalarından atılmak üzere tasarlanmış çeşitli katı yakıtlı silahlar da sergilendi.
Törenin, Kuzey Kore liderini 'haydut' olarak nitelendiren ve yakında başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden hükümetine yönelik 'bir güç gösterisi' olarak değerlendirildi belirtildi.