Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, ülkeler arası gerginliklerin ve son 1 yıldır insanların hayatını etkileyen pandeminin de etkisiyle yükselişe geçen Bitcoin’e talep artmaya başladı. Özellikle son zamanlarda kırdığı rekorlarla gündeme gelen kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yatırımcılar tarafından 'yeni güvenli liman' algısı oluşturmaya başladı. Uzman yorumlarına göre dijitalleşmeyle yatırımcılar kripto paralara yöneldi. Bitcoin gibi kripto paralar rezerv para olma yönünde ilerliyor. Geçmişte altını ‘güvenli liman’ olarak değerlendirilirken Bitcoin daha öne çıkmaya başladı. Peki, altına mı Bitcoin'e mi yatırım yapılır? Hangisi daha güvenli? İşte merak edilenler...