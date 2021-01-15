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Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

Son dakika haberi: Dünyanın en gizemli ülkesi Kuzey Kore yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ülkenin başkentinde Kim Jong-un'un da izlediği bir askeri geçit töreni düzenlendi. Törende denizaltından atılabilen 4 adet yeni füze görücüye çıktı. Kuzey Kore resmi televizyonu ise füzeleri "dünyanın en güçlü silahı" olarak tanıttı.

Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı
15 Ocak 2021 Cuma 17:53
SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore'de askeri geçit töreninde denizaltıdan fırlatılmak üzere tasarlanan füzeler ve diğer askeri donanımlar sergilendi.

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

Denizaltıdan güdümlü füzelerinin sergilendiği askeri geçit törenini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da izledi.Törende, en az dört denizaltıdan güdümlü füze de dikkat çekti.

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

WASHİNGTON YÖNETİMİNE MESAJ
Tören, ülkede nadiren gerçekleşen bir siyasi toplantıda Kim Jong-un, ABD'yi ülkesinin "en büyük düşmanı" olarak tanımlamasından bir hafta sonra düzenlendi.

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

Askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerin devlet kanalında 'Dünyanın en güçlü silahı' olarak nitelendirildiği ifade edildi.

 

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

Törende ayrıca, mobil kara rampalarından atılmak üzere tasarlanmış çeşitli katı yakıtlı silahlar da sergilendi.

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

Törenin, Kuzey Kore liderini 'haydut' olarak nitelendiren ve yakında başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden hükümetine yönelik 'bir güç gösterisi' olarak değerlendirildi belirtildi.

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı
 
SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı
 
SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı
 
SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı
 
SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı
 
SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı
SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı
 
SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı
SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını tanıttı

Kaynak: Kamu Saati Özel
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