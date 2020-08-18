Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Hindistan'ın başkenti Delhi'de dünyaya gelen 6 yaşındaki Shivam Kumar'ın kuyruk sokumunda doğuştan kıllar oluşmaya başladı. Bölge halkı, Hindu maymun tanrısı Hanuman'nın reenkarne olduğuna inanıp küçük çocuğa tapmaya başladı.
Hindistan'ın başkenti Delhi'de dünyaya gelen 6 yaşındaki Shivam Kumar , doğuştan sırtında kıllar oluşmaya başladı. Zamanla kılalr büyüyünce çocuk yaşadığı semtte yaşayan insanların dikkatini çekti.
Çocuğun Hindu maymun tanrısı Hanuman'nın reenkarnasyon olduğuna inanan insanlar, çocuğa ibadet etmeye başladı ve çocuğu hediye yağmuruna tuttular.
Aşırı ilgiden dolayı çocuğun anne ve babası çocuklarını saklamak zorunda kalıyor.
Çocuğun sırtında büyüyen kıllardan dolayı büyük şaşkınlık yaşayan doktorlar, Shiwam'ın annesine kılları kesmesini söylemelerine rağmen, kılların bir tanrı vergisi olduğunu ve tanrının planlarına müdahale etmek istemediğini ayrıca uğursuzluk getireceği gerekçesi ile kılları kesmeyi kabul etmiyor.
Anne oğlunun maymun gibi hareketler yaptığını ve maymunlar gibi güldüğünü söyledi.
Anne insanların aşırı ilgisinden dolayı kendi günlük yaşamlarını sürdüremediklerini, Hintli bilgenin uyarısı üzerine insanların ziyaretleri azalttığını ama hala ziyarete gelmeye devam ettiklerini söyledi.
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