Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Çocuğun sırtında büyüyen kıllardan dolayı büyük şaşkınlık yaşayan doktorlar, Shiwam'ın annesine kılları kesmesini söylemelerine rağmen, kılların bir tanrı vergisi olduğunu ve tanrının planlarına müdahale etmek istemediğini ayrıca uğursuzluk getireceği gerekçesi ile kılları kesmeyi kabul etmiyor.