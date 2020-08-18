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Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Hindistan'ın başkenti Delhi'de dünyaya gelen 6 yaşındaki Shivam Kumar'ın kuyruk sokumunda doğuştan kıllar oluşmaya başladı. Bölge halkı, Hindu maymun tanrısı Hanuman'nın reenkarne olduğuna inanıp küçük çocuğa tapmaya başladı.

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar
18 Ağustos 2020 Salı 10:14
Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Hindistan'ın başkenti Delhi'de dünyaya gelen 6 yaşındaki Shivam Kumar , doğuştan sırtında kıllar oluşmaya başladı. Zamanla kılalr büyüyünce çocuk yaşadığı semtte yaşayan insanların dikkatini çekti.

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Çocuğun Hindu maymun tanrısı Hanuman'nın reenkarnasyon olduğuna inanan insanlar, çocuğa ibadet etmeye başladı ve çocuğu hediye yağmuruna tuttular.

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Aşırı ilgiden dolayı çocuğun anne ve babası çocuklarını saklamak zorunda kalıyor.

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Çocuğun sırtında büyüyen kıllardan dolayı büyük şaşkınlık yaşayan doktorlar, Shiwam'ın annesine kılları kesmesini söylemelerine rağmen, kılların bir tanrı vergisi olduğunu ve tanrının planlarına müdahale etmek istemediğini ayrıca uğursuzluk getireceği gerekçesi ile kılları kesmeyi kabul etmiyor.

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Anne oğlunun maymun gibi hareketler yaptığını ve maymunlar gibi güldüğünü söyledi.

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Anne insanların aşırı ilgisinden dolayı kendi günlük yaşamlarını sürdüremediklerini, Hintli bilgenin uyarısı üzerine insanların ziyaretleri azalttığını ama hala ziyarete gelmeye devam ettiklerini söyledi.

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar

Kuyruk sokumunda çıkan kıllardan dolayı Hintlilerin taptığı küçük çocuk: Shivam Kumar


Kaynak: Kamu Saati Özel
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