Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın müzakereyi reddettiğini; Rus ordusunun yeniden ilerlemeye başladığını duyurdu.

Yargıtay'dan iş sözleşmelerinde ödeme gününe ilişkin karar geldi! İş sözleşmesinde ödeme günü belirtilmemişşe ne yapılır? Yargıtay iş sözleşmelerinde ödeme günü belirtilmemiş ise faizin en yüksek kredi faizi olarak uygulanmasını hukuka uygun bulmadı. Dava açılış ve ıslah tarihine dikkat çekilen kararda faiz için bu tarihlere dikkat çekti.