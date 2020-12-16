Koronavirüsü bilen Baba Vanga'nın 2021 ile ilgili Şoke Edecek kehanetleri

Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2020'nin bitimine günler kala yeniden gündeme geldi. 2020'nin kabusu koronavirüs salgınını bilen Baba Vanga'nın 2021 için kehanetleri merak konusu oldu.Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi. Henüz erken yaşta yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga, Orta Çağ'ın ünlü kâhini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.

Günümüzde olan koronavirüs salgını, Putin'in devlet başkanı olması, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı gibi pek çok güncel olayı da bilen Baba Vanga'nın 2021 yılı kehaneti tekrardan dünyanın gündemine oturdu.

Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı.



İşte Baba Vanga'nın 2021 yılı ve önümüzdeki yıllar için kehanetleri;

Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor

Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var

Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı araç gönderiliyor

Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor

Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor

9 Güneş, Dünya’nın karanlık tarafını da aydınlatmaya başlayacak.

Dünyanın sonu gelecek.