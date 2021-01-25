Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı

Meksika'da Leonora isimli kadın, kocasının telefonunda eşinin bir başka kadınla fotoğrafını görünce aldatıldığını düşünüp kıskançlık krizine girdi. Eşinin durumu açıklamasına fırsat vermeyen kadın eline bıçağı alıp kocasını delik deşik etti.

Meksika'da bu kadarı da olmaz dedirten bir durum yaşandı. Bir kadın eşiyle olan fotoğrafında kendini tanıyamayınca ortalık kan gölüne döndü.

Kocasının konuşmasına fırsat vermeyen kadın eşini defalarca bıçaklamaya başladı.

Yaralı eş zor bela karısının elinden bıçağı almayı başarıp, söz konusu fotoğrafın gençken beraber çektikleri fotoğraf olduğunu söyleyince Leonora sakinleşti.

Komşularının evden gelen seslerden dolayı polisi araması üzerine eve güvenlik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Leonora'nın kocasını hastaneye kaldırırken polis, Leonora'yı gözaltına aldı.

Polis, kavganın sebebi olan fotoğrafın Leonora ve kocasının yıllarca önce çekmiş oldukları bir fotoğraf olduğunu ve kocasının kendisi ve karısıyla beraber gençken çektikleri fotoğrafları telefonunda bir dosya şeklinde topladığını söyledi. Gözaltına alınan Leonora'nın ifadesi devam ediyor.