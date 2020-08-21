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Kirli ittifakta F-35 krizi! BAE: Almak için yemin ettik

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, BAE-İsrail normalleşme anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Gargaş, F-35 savaş uçağı konusuna da değinerek, "Yasal talebimiz masada ve onu almak için yemin ettik." dedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili olarak, "BAE F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz ancak Orta Doğu'daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular." ifadelerini kullandı.

Kirli ittifakta F-35 krizi! BAE: Almak için yemin ettik
21 Ağustos 2020 Cuma 01:28

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, BAE'den video konferans ile ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'in programına katılarak İsrail-BAE normalleşme anlaşması hakkında konuştu.

ABD'DEN F-35 SATIN ALMA TALEBİ

Gargaş, "İsrail ile anlaşma BAE'nin ABD'den F-35 savaş uçağı almasının önünü açtı mı?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"BAE açık bir şekilde F-35 savaş uçaklarını istediğini dile getirmişti. İlk talebimiz 6 yıl önceydi. Bu masada olan bir şey. Yasal talebimiz masada ve onu almak için yemin ettik. ABD'den silah taleplerimiz daha önceydi, bu anlaşmayla bir alakası yok."

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

BAE’nin, ABD’den F-35 savaş uçağı satın almak istediğine dair iddiaları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, şöyle konuştu: 

"BAE’nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var. Bu iyi bir şey, çünkü biliyorsunuz birçok kez ülkelerle 10 centlik anlaşmalar yapıyoruz. İstediklerini veriyoruz, sonra paraları olmadığı için ödeme yapamıyorlar."

BAE’ye F-35 satışı konusunda Trump, şu şekilde konuştu:

"Onlar (BAE) F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz ancak Orta Doğu’daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular."

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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