Kazı Çalışmasında Çıkarılan Define Herkesi Şaşkına Uğarattı! Tam 920 Kilo Ağırlığında İşte Detaylar

Kabine toplantısı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları da yoğun bir şekilde soruluyor. Ramazan Bayramında Tatil Kaç Gün olacak? Ramazan bayramında şehirler arası yolculuk serbest olacak mı? Bayramı tatili konusunda, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ilgili bakanların çalışmalarına göre karar verilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...