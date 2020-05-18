Kazı Çalışmasında Çıkarılan Define Herkesi Şaşkına Uğarattı! Tam 920 Kilo Ağırlığında İşte Detaylar

Kazı çalışmasında herkesi şoke edecek bir olay yaşandı, Tesadüfen yapılan kazı çalışmasında tam 920 kg ağırlığında madeni para bulundu Arkeologlar tarafından çıkarılan define herkesi şaşkına uğrattı. İşte Detaylar
Çin'de bir kazı sırasında bulunan paralar herkesi şaşırttı.
Bir imar çalışmasında bulunan 150 metre derinlikteki toplu mezarda, ilgili makamların onay vermesinden sonra çalışmaya başlayan Çinli arkeologlar, yaklaşık bir aylık çalışma sonucu 100'den fazla tarihi esere ulaştı.
Eşyalar arasında çömlek, makas ve fincan gibi gereçlerin olduğu ifade edilirken, eşyalardan 50'sinin zarar görmediği belirtildi.
Uzmanlar, çıkarılan eşyaların dönem hakkında kapsamlı bilgi sahibi olunması açısından önemli olduğunu vurgularken, Doğu Han hanedanlığı dönemine ait eşyaların eşine az rastlanır cinsten olduğunu kaydetti.
Yetkililer, yaklaşık 100 bin adet madeni paranın 920 kg olduğunu açıkladılar.
Dairesel bir çukura gömülen paraların eski bir hanedana ait olduğu ve savaş sırasında aceleyle buraya gömdüğü söyleniyor.
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