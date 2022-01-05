Kazakistan'da protestolar: OHAL ilan edildi Sürücüler, LPG zamları nedeniyle gösterileri artırırken, hükümetten istifa kararı geldi. Cumhurbaşkanı Tokayev, istifayı kabul etti. Ülkede 19 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle Kazakistan'da hata başından itibaren gösteriler düzenlendi.

Ülkenin batısındaki Janaözen kentinde, zamma karşı çıkan sürücülerin protestolarının ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan (OHAL) edildi.

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Gelişmeler üzerine Kazakistan Başbakanı Askar Mamin başkanlığındaki hükümet istifa etti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saat

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Vekili görevini, daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek.

Bu arada OHAL’a ilişkin Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM KISITLANDI

Öte yandan, ülkenin eski başkenti Almatı’da binlerce kişinin katıldığı gösteriler devam ediyor. Polisin, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiği göstericiler ise taş atarak karşılık veriyor.

Ülkede Facebook ve Telegram gibi sosyal medya uygulamalarına erişim ise kısıtlandı

LPG ZAMMINA KARŞI PROTESTOLAR

2 Ocak’ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde LPG fiyatına yapılan zamma karşı sürücülerin başlattığı gösteriler, daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçradı.

Kazakistan’ın tüm petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler, öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılarak halk gösterilerine dönüştü.

AKTAU'DA FİYATLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yerali Tugjanov başkanlığında kurulan özel hükümet komisyonu, Aktau’da protestocularla görüşerek LPG fiyatını litre başına 50 tengeye (0,11 dolar) düşürdüklerini belirtti.

Buna rağmen devam eden gösterilerde mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunuldu

TOKAYEV: YIKICI KİŞİLERİN ÇAĞRILARINA UYMAYIN

Cumhurbaşkanı Tokayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerden ülke istikrarı ve birliğini baltalamayı amaçlayan “yıkıcı kişilerin” çağrılarına uymamalarını istedi.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle ülkede LPG'nin litre fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkarılmıştı. Bu durum özellikle araçların yüzde 90’ının LPG ile çalıştırıldığı Mangistau eyaletinde büyük tepkiye yol açmıştı.

AKARYAKIT VE GIDA FİYATLARINA DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilgili kurumlarla ülkenin sosyoekonomik durumuna ilişkin çalışma toplantısı yaptı. Tokayev, toplantıda durumu istikrara kavuşturmak için ek yeni önlemler aldı.

Buna göre, zamları önlemek amacıyla sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), benzin ve dizel yakıtın yanı sıra temel gıda ürünlerinin fiyatına 180 günlük devlet düzenlemesinin getirilmesi kararlaştırıldı.

LPG'nin tamamen elektronik ortamda satılması ise bir yıl ertelendi. Daha önce ülkede Ocak 2022 itibarıyla LPG ticaretinin tamamen elektronik ortamdan yapılması kararlaştırılmıştı.

KAMU FONU KURULACAK

Aynı süreyle aidat tarifelerinin yükseltilmesine, moratoryum getirilmesine ve nüfusun dar gelirli kesimi için ev kiralarının sübvansiyonuna ilişkin çalışmalar başlatılacak.

Sağlık sorunlarının çözümüne odaklı özel ve kamu kaynaklarından finanse edilen "Kazakistan Halkına" adlı bir kamu fonu oluşturulacak.

200'DEN FAZLA GÖZALTI, 95 POLİS YARALANDI

Öte yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gösterilerde 95 polisin yaralandığı ve bir arabanın ateşe verildiği gösterilerde 37 polis arabasının zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Gösterilerin en büyük katılımla gerçekleştiği Almatı'da ise sokaklar halen polis ve ordu tarafından kontrol ediliyor.