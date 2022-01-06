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Kazakistan'da göstericilere silah dağıtılıyor

Kazakistan'da göstericilere silah dağıtılıyor Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, protestolarla ilgili tehlikeli ayrıntı ortaya çıktı.

Kazakistan'da göstericilere silah dağıtılıyor
06 Ocak 2022 Perşembe 16:53

Kazakistan'da, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başlayan ve hükümetin istifasına neden olan gösteriler devam ediyor.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

YABANCI PROVOKATÖRLERE SUÇLAMA

Hükümetin istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde yaşanan manzaralar nedeniyle "yabancı provokatörlere" işaret etti.

Öte yandan Almatı kentinde çıkan olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocu ise hayatını kaybetti.

GÖSTERİCİLERE SİLAH DAĞITILIYOR

Tokayev'in sözlerinin ardından sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, olaylı gösterilere dışarıdan müdahale olduğu şeklinde yorumlandı.

Görüntüde, protestocuların bir noktaya doğru koştuğu ve burada bulunan silahları aldığı görülüyor.

"GERİLİMİ TIRMANDIRMAK İSTİYORLAR"

Protestocuların silahları alırken adeta birbiriyle yarıştığı anlar dikkat çekti. Görüntünün ardından "Kazakistan'da gerilim tırmandırılmak isteniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

"ONLARCA SALDIRGAN YOK EDİLDİ"

Bu arada Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, kentte gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti.

Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.

"SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI

Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek, şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

KAZAKİSTAN'DA YAŞANANLAR

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

OHAL KARARI

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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