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Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde'den İsrail'e gözdağı: Zırhlarınız, askerlerinizin mezarı olacak

Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde'den İsrail'e gözdağı: Zırhlarınız, askerlerinizin mezarı olacak

Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde'den İsrail'e gözdağı: Zırhlarınız, askerlerinizin mezarı olacak
Admin
Admin
09 Kasım 2023 Perşembe 13:54

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den sert açıklama geldi. İsrail'e ait 136 tankı imha ettiklerini belirten Ubeyde, "Yaklaşan yeni bir gelişmeyi işgalcilere müjdeliyoruz; zırhlarınız askerlerinizin mezarları haline gelecek." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken sahada kanlı bir çatışma yaşanıyor. Hamasın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün İsrail'e ait 136 tankı imha ettikleri görüntüleri yayınlayarak gözdağı verdi.

"İSRAİL, ESİRLERİ BIRAKMAMIZI ENGELLEDİ"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El Aksa televizyonundan yayınlanan konuşmasında İsrail'in birkaç gün önce Hamas'ın alıkoyduğu 12 yabancının serbest bırakılmasını engellediğini kaydetti. Ebu Ubeyde, "Tutukluların ve yabancıların serbest bırakılma çabalarını engelleyen, onların hayatını tehlikeye atan İsrail'dir." dedi.

ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADILAR

Öte yandan Ebu Ubeyde, " İsrail'in saldırı başlatmasından bu yana 136 İsrail aracını kullanılmaz hale getirdiklerini" söyledi. Kanalda aynı zamanda araçların imha edildiği ve çatışmalara ait görüntüler de yayınlandı. Kassam'ın İsrailli bir askeri öldürdüğünü kaydeden Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna karşı çatışmaları her noktada sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

"DİRENİŞİMİZİ HER CEPHEDE GÖSTERİYORUZ"

İsrail'in saldırılarında 10 binden fazla Filistinli can verirken; Ubeyde, "Düşmanın katliamı hafızalardan silinmeyecek. Onların üzerine bir lanet yıkım ve ateş olacak. Yaklaşan yeni bir gelişmeyi işgalcilere müjdeliyoruz, direnişimizi her cephede gösteriyoruz. Mücahitlerimiz sizi gözetliyor. Düşmanın zırhları, askerlerinin mezarları haline gelecek." ifadelerini kullandı.

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