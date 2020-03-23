Kadın Çalışanlarını Her Sabah Sıraya Dizip Öperek Taciz Eden Sapık Patronun İbretlik Hikayesi, Patron İşçisini taciz Etti, Taciz Edilen bayan çalışanlar Her Pislik Bu Ülkeden mi Çıkar ?

Kadın Çalışanlarını Her Sabah Sıraya Dizip Öperek Taciz Eden Sapık Patronun İbretlik Hikayesi Kadın Çalışanlarını Her Sabah Sıraya Dizip Öperek Taciz Eden Sapık Patronun İbretlik Hikayesi, Patron İşçisini taciz Etti, Taciz Edilen bayan çalışanlar Her Pislik Bu Ülkeden mi Çıkar ? Kadınların günlük hayatta, evde, yolda, okulda, işte; kısacası aklınıza gelebilecek her ortamda ne tür tacizlere maruz kaldıklarını anlatmaktan biz yorulduk. Artı; çok sıkıldık. Bu yüzden sinirlerimizi daha fazla yıpratmadan bugünkü tacizimize geçiyoruz.

Bugünkü tacizimizin mekanı bir iş yeri. Biliyorsunuz, biz kadınlar özellikle iş hayatında, gerek gözümüze soka soka, gerekse üstü kapalı biçimde dostane temaslarla yapılan tacizlere çok alışığız. Şimdi okuyacağınız haberdeki taciz, göze sokularak yapılan türden. Ne söylesek az, ne kadar anlamaya çalışsak imkansız. Bu yüzden yorumu tamamen size bırakıyoruz.

Bu anlam veremeyeceğiniz kare, Çin'in başkenti Pekin'de bulunan bir şirkete ait.Karede gördüğünüz adam şirketin patronu. Kendisi işe başlamadan önce kadın çalışanları bir sıraya diziyor ve onları dudaklarından öpüyor.Yani 09.00-09.30 arası öpüşme saati. Patronunu öpmeden işe başlamak yok.Çin'in sosyal medyasını sallayan bu görüntüler,insanların; kadın çalışanların neden bu itici uygulamaya rağmen orada çalışmaya devam ettiklerini sorgulamalarına neden oldu.Çinin tüm medya kanallarına yayılan bu görüntülerle ilgili çıkan haberlere göre, kadın çalışanlar istekli olmamalarına rağmen işlerini kaybetmemek için, sapık patronlarına ayak uyduruyor.

Büyük tepki çeken bu görüntülerle ilgili olarak patronun yorumu ise, bu sayede "pozitif bir çalışma ortamı" oluştuğu ve "çalışanlar arasındaki ilişkilerin geliştiği" yönünde.Biz buna düpedüz sapıklık diyoruz ama olsun.Ne diyelim; imkanı olan delirsin. Çin'li patrona saygılar.