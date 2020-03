Kadın Çalışanlarını Her Sabah Sıraya Dizip Öperek Taciz Eden Sapık Patronun İbretlik Hikayesi Kadın Çalışanlarını Her Sabah Sıraya Dizip Öperek Taciz Eden Sapık Patronun İbretlik Hikayesi, Patron İşçisini taciz Etti, Taciz Edilen bayan çalışanlar Her Pislik Bu Ülkeden mi Çıkar ?

Kadınların günlük hayatta, evde, yolda, okulda, işte; kısacası aklınıza gelebilecek her ortamda ne tür tacizlere maruz kaldıklarını anlatmaktan biz yorulduk. Artı; çok sıkıldık. Bu yüzden sinirlerimizi daha fazla yıpratmadan bugünkü tacizimize geçiyoruz.