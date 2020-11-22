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Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem
22 Kasım 2020 Pazar 15:32

Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem

 

Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami riski bildirilmedi.

Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meteoroloji Ajansı'nın paylaştığı verilere göre, yerel saat ile 19.06'da kaydedilen sarsıntının merkez üssünün İbaraki eyaleti olduğu öğrenildi. Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Fukushima, Tochigi, Miyagi, Gunma, Saitama, Chiba ve Tokyo'da da hissedilirken, tsunami riskinin ise bulunmadığı açıklandı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı da yaşanmadı.

Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami riski bildirilmedi.

Japonya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meteoroloji Ajansı'nın paylaştığı verilere göre, yerel saat ile 19.06'da kaydedilen sarsıntının merkez üssünün İbaraki eyaleti olduğu öğrenildi. Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Fukushima, Tochigi, Miyagi, Gunma, Saitama, Chiba ve Tokyo'da da hissedilirken, tsunami riskinin ise bulunmadığı açıklandı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı da yaşanmadı. - TOKYO

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