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İtalya’da pandemi hastanesinin otoparkı çöktü: 500 metrekare göçük oluştu

İtalya’da pandemi hastanesinin otoparkı çöktü: 500 metrekare göçük oluştu Napoli kentindeki bir açık otopark, içindeki araçlarla beraber çöktü. Alanda en az 20 metre derinliğinde, 500 metrekarelik göçük oluştu.

İtalya’da pandemi hastanesinin otoparkı çöktü: 500 metrekare göçük oluştu
08 Ocak 2021 Cuma 17:34

 İtalya’da pandemi hastanesinin otoparkı çöktü: 500 metrekare göçük oluştu

 İtalya’da pandemi hastanesinin otoparkı çöktü: 500 metrekare göçük oluştu
Napoli kentindeki bir açık otopark, içindeki araçlarla beraber çöktü. Alanda en az 20 metre derinliğinde, 500 metrekarelik göçük oluştu.

İtalya'da Napoli’nin doğusunda yer alan Mare di Ponticelli Hastanesi’ne ait otoparkta yerel saatle 07.00 civarında çökme meydana geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Hastane çalışanlarına ait 3 aracın göçük altında kaldığı bildirildi.

Çökme sırasında yüksek gürültü yaşandığı ifade edilirken, olay sırasında ölüm veya yaralanma olmadığı belirtildi..

DEV ÇUKUR OLUŞTU

Otopark alanında en az 20 metre derinliğinde, 500 metrekarelik bir göçük oluştuğu görüldü.

Otoparkın altyapısında yaşanan sızıntı nedeniyle çöktüğü tahmin ediliyor.

Napoli itfaiyesi, çöken alanı kapatarak başlattığı arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Napoli Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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