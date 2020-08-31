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İtalya'da Fransız subay, Rus casusu iddiasıyla tutuklandı

Napoli'deki NATO üssünde görev yapan Fransız subayın, Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

İtalya'da Fransız subay, Rus casusu iddiasıyla tutuklandı
31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:50

İtalya'nın Napoli kentindeki NATO üssünde görev yapan Fransız subay, casusluk gerekçesiyle tutuklandı.

İsmi açıklanmayan subayın 21 Ağustos'ta Napoli'deki NATO üssünde görevine dönmek üzereyken, Rus istihbaratına gizli belge ve bilgiler verdiği gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

"YABANCI GÜCE BİLGİ VERMEK"

Haberde, 50'li yaşlardaki subayın aynı gün "yabancı güce bilgi vermek, ulusun çıkarlarını tehlikeye atan bilgiler toplamak" suçlamalarıyla tutuklandığı kaydedildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, devlete ilişkin bilgilerin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

İtalya da Fransız subay, Rus casusu iddiasıyla tutuklandı #1

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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