İşte Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgal rotaları Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgal rotaları Olası Ukrayna-Rusya savaşında askeri analistler, Putin önderliğindeki Rusya'nın saldırı rotalarını açıkladı. Buna göre 3 önemli rota bulunuyor.

Rusya-Ukrayna krizi, geçtiğimiz akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları sonrası zirveye ulaştı.

Putin'in Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı sonrası Rus tanklarının Ukrayna topraklarına girdiği haberi, "olası Ukrayna Rusya savaşı başladı" şeklinde yorumlandı.

Bu yorum da Rusya'nın işgal rotalarını ön plana çıkardı.

Askeri analistler, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında 190 bin askeri olduğunu ve pek çok noktadan saldırıya geçebileceğini açıklarken olası işgal rotalarını şu şekilde belirledi;

BELARUS ROTASI

ABD merkezli CNA araştırma kuruluşundan Michael Kofman'a göre, Rusya'nın hedefi Ukrayna'da tam rejim değişikliği ise, kuzeyden bir saldırısı gerçekleştirmesi oldukça olası bir durum.

Rusya'nın, Belarus'ta uzun menzilli ortak askeri tatbikatlar için İskender kısa menzilli füzeler ve onlarca roketatarın yanı sıra Su-25 kara saldırı uçakları ve Su-35 avcı uçaklarıyla donatılmış 35 bin askeri bulunuyor.

KIRIM ROTASI

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry'ye göre, Rusya bir işgal başlatırsa, Kırım oldukça kesin bir yol.



Barry'ye göre, bir kara savaşı Ukrayna'nın derinliklerine hızla ilerlemeye çalışmak için yoğun topçu desteğine sahip güçlü zırhlı birlikler gerektirecek.

Ancak, Rusya'nın Kırım'dan Kiev'e ilerleyişi, Dinyeper Nehri'nin doğusunda çok sayıda Ukraynalı askeri mahsur bırakabilir.

Ayrıca Rus çıkarma gemileri, personel, zırhlı araçlar ve ana muharebe tanklarını konuşlandırma yeteneğine sahip.

DONETSK VE LUHANSK ROTASI

Luhansk ve Donetsk'te Rusya'nın ilerlemesine yardımcı olabilecek yaklaşık 15 bin ayrılıkçı olduğu düşünülüyor. Ukrayna ise sayının daha yüksek olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte Rusya'nın, Rostov bölgesinde sınırda kalıcı olarak konuşlanmış yaklaşık 10 bin askeri bulunuyor.

Askeri analistlere göre, Rusya eğer doğudan saldıracak olursa, birliklerin Kırım'a doğru ilerleyerek Ukrayna'nın güneydoğu kıyısı boyunca bir kara köprüsü oluşturması mümkün görünüyor.

Ayrıca bu birlikler, Belgorod'dan Kharkiv'e ve Kremençuk'a geçebilir.