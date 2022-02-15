İşte Rusya'nın saldırı planı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasıyla artan gerilim karşılıklı açıklamalarla son dönemde hızla tırmanırken, Batı basınında işgal planının ayrıntıları da paylaşıldı.

Kremlin'deki komutanlar tarafından sunulan planlara göre Rusya, 130 bin askerle Ukrayna hükümetini devirmek için çok boyutlu bir plan hazırladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığı plana göre Rusya önce Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya girecek, daha sonra ülkenin doğu sınırında konuşlandırılan Rus askerleri hızla Kiev'e ulaşarak Ukrayna hükümetini indirecek.

Doğudan ülkeye girecek Rus askerleri, Ukrayna'nın doğudaki birliklerinin başkenti savunmak üzere Kiev'e ulaşmasını da engelleyecek.

Bu plan hız gerektirdiği için Rusya'nın daha hafif araçları ve silah sistemlerini tercih ettiği de söyleniyor.

‘PUTİN, KİEV’DE RUSYA YANLISI HÜKÜMET İSTİYOR’

Batılı ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da Batı yanlısı hükümeti devirip yerine Rusya yanlısı bir hükümet getirmeyi planladığını düşünüyor.

Rusya, halihazırda sınırlara yığdığı 130 bin askerle Ukrayna'yı farklı cephelerden kuşattı. 20 bin Rus askerinin de birliklere katılmak üzere hazır beklediği iddia ediliyor.

Uydu görüntüleri, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ortaya koymuştu.

Bir kaynak, “Asker ve ekipman konuşlandırma düzeyi benzersiz ve çok endişe verici. Bunun amacı işgal. 15 Rus birliğinin daha Ukrayna sınırına doğru yola çıktığı tahmin ediliyor” dedi. Kaynak, hava ve deniz desteğinin de hazır olduğunu, Rusya'daki birçok askeri birimde tatillerin iptal edildiğini, Rus gemilerinin Karadeniz ve Akdeniz'de hazır beklediğini belirtti.

‘RUS ASKERLER HIZLA KİEV’E ULAŞMAYI PLANLIYOR’

Rusya'daki muharebe birliklerinin yüzde 60'ının Ukrayna işgali için hazır durumda olduğu kaydedilirken, kaynaklar Rusya'nın Kiev'e hızla ulaşmak zorunda olduğunu ve planını buna göre yaptığını ifade ediyor.

Kaynaklara göre ayrıntılı işgal planı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak ve Putin işgalle ilgili nihai kararını verecek.

Kiev, Rus askerlerinin konuşlandırıldığı Belarus'un güney sınırına 240 kilometre uzaklıkta ve Rus birlikleri kente 6 saatte ulaşabilir.

‘AMAÇ KANSIZ DARBE’

Kaynaklardan biri, Rusya'nın birliklerinin Kiev sokaklarında sıcak çatışmaya girmesini istemediğini, kansız bir darbe amaçladığını da ifade etti.

Kaynağa göre Rusya, Ukraynalıların ülkeyi savunmak için savaşma arzusunu fazla hafife alıyor ve işgal planı çok kanlı olabilir. Kaynak, çok sayıda insanın ölebileceğini ve işgalin Rusya için ekonomik ve siyasi açıdan çok maliyetli olabileceğini de kaydetti.

2014'te Kırım'ı ilhak eden Rusya, Ukrayna sınırına binlerce asker yığmasına rağmen bu ülkeyi işgal planı yapmadığını savunuyor.