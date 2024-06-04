İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir

Lübnan'daki Hizbullah tarafından İsrail'e atılan roketler Yukarı Celil bölgesindeki sıradağlarda yangına sebep oldu. Bölgedeki bazı evler yangın nedeniyle tahliye edilirken İsrail koalisyon kabinesindeki bakanlardan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, olan bitenlere tepkisini "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" cümlesiyle gösterdi.

ABD destekli ateşkes anlaşmasına Netanyahu hükümetinin itirazları devam ederken Hizbullah dün gece İsrail'in kuzeyine İran yapımı füzelerle düzenledi. Saldırı sonucu bölgede yangınlar çıkarken İsrail koalisyon kabinesindeki bakanlardan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TÜM LÜBNAN'IN YANMA ZAMANI GELMİŞTİR"

Zaman zaman yaptığı radikal çıkışlarla adından söz ettiren Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yangınlar nedeniyle öfkesini "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" cümlesiyle gösterdi.

HİZBULLAH SALDIRILARI DOĞRULADI

Al Jazeera sınır bölgesinde yangınların devam ettiğini belirtiyor. Yangının devam ettiği bölgedeki bazı evlerin güvenlik amacı ile tahliye edildiği öğrenildi. Hizbullah Hareketi saldırıları doğrulayarak Lübnan'dan İsrail'e Katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyururken, ana muhalefet lideri Yair Lapid ise "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

4 İSRAİLLİ ESİR DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ordu, söz konusu esirlerin daha önce Hamas tarafından yayınlanan videolarda canlı olarak görüntülendiğini ve isimlerinin Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell olduğunu aktardı. Geçtiğimiz ay Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan İsrail-İngiltere vatandaşı 51 yaşındaki Nadav Popplewell'in hayatını kaybettiğini açıklamıştı.