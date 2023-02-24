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İsrail, Yunanistan ve ABD'den Türkiye sınırına yakın bölgede ortak tatbikat

İsrail, Yunanistan ve ABD'den Türkiye sınırına yakın bölgede ortak tatbikat

İsrail, Yunanistan ve ABD'den Türkiye sınırına yakın bölgede ortak tatbikat
Kamusaati
Kamusaati
24 Şubat 2023 Cuma 10:32

İsrail, Yunanistan ve ABD piyade kuvvetlerinin Batı Trakya'da düzenledikleri Thracian Cooperation-23 isimli ortak askeri tatbikat sona erdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail, Yunanistan ve ABD kara kuvvetlerinin birden fazla senaryonun simüle edildiği ve Yunanistan topraklarında gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatının tamamlandığı belirtildi.

KALABALIK MAHALLELERDE ÇATIŞMA GİBİ ALANLARI KAPSIYOR

Açıklamada, tatbikatın askeri yeniliklere ve uluslararası profesyonel diyaloğu yönetmeye odaklanılarak kalabalık mahallelerde çatışmalar, savaş sırasında lojistik ikmal, gece savaşları, mühendislik yetenekleri, topçu ve sınır koruması dahil çeşitli alanları kapsadığı aktarıldı.

ASKERİ ATEŞEDEN DİKKAT ÇEKEN YUNANİSTAN SÖZLERİ

Tatbikatın bölgesel tehditlerle başa çıkma ve bunlarla mücadele etme noktasında yetenekleri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla ordular arasındaki ilişkilerde temel ve önemli bir mekanizmayı temsil ettiği belirtildi. İsrail'in Atina'daki askeri ataşesi Tal Wallenberg de tatbikatın, Yunan Kara Kuvvetleri ile önemli ilişki ve işbirliğinin sürdürülmesinin bir yansıması olduğunu kaydetti.

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