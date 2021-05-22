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İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Saldırıda 20 Filistinli yaralandı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı
22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:14

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı.

Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

SES BOMBASI VE PLASTİK MERMİYLE SALDIRI

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.

İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

20 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Saldırı nedeniyle 20 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Saldırı anını cemaatten bir kişi o kayda aldı.

Görüntülerde cemaatin atılan ses bombaları ve mermilerin ardından kaçıştığı anlar yer aldı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #1

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #2

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #3

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #4

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #5

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #6

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #7

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #8

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #9

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı #10

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