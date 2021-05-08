İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 163 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'in yolunu tuttu.

70 BİN KİŞİ CUMA NAMAZINDA SAF TUTTU

Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

SALDIRI İFTAR SAATİNDE BAŞLADI

Akşam saatlerine doğru İsrail polisi cemaate saldırdı. İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi. Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te yaşanan olaylarda 163 Filistinlinin İsrail polisinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

ANKARA'DAN SALDIRIYA TEPKİ YAĞDI

Ankara'dan İsrail'in saldırısına art arda tepkiler geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" açıklamasıyla İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN KINAMA MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: AÇIK BİR DEVLET TERÖRÜDÜR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin, "Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN SALDIRIYA TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İsrail polisinin saldırısına tepki gösterdi. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz."

ÖMER ÇELİK: RAMAZAN AYINDAKİ SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz."

İsrail'in Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duyması ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranması gerektiğini belirten Çelik, Filistinlilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı.

KILIÇDAROĞLU MÜDAHALEYİ KINADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yaptığı müdahaleyi kınadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir" ifadelerini kullandı.