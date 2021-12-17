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İsrail ordusunun cephaneliğinden 150 binden fazla mermi çalındı

İsrail ordusunun cephaneliğinden 150 binden fazla mermi çalındı İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde, orduya ait acil durum cephaneliğinden 150 binin üzerinde M16 piyade tüfeği mermisinin çalındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun cephaneliğinden 150 binden fazla mermi çalındı
17 Aralık 2021 Cuma 10:56

İsrail Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrailli subayların Yukarı Celile'nin Ayn ez-Zeytun bölgesinde orduya ait acil durum cephaneliğine kontrole gittikleri sırada olayın açığa çıktığı belirtildi.

100 BİNDEN FAZLA M16 PİYADE TÜFEĞİ MERMİSİ EKSİK ÇIKTI

Haberde, subayların, cephanelikten 100 binden fazla M16 piyade tüfeği mermisinin eksik olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun cephaneliğinden 150 binden fazla mermi çalındı #1

1.5 AY ÖNCE ÇALINMIŞ

Söz konusu mermilerin bir buçuk ay önce çalındığı kaydedilen haberde, İsrailli ilgili makamların konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun cephaneliğinden 150 binden fazla mermi çalındı #2

"TEHLİKELİ VE OLAĞANDIŞI BİR OLAY"

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun polis yetkililerine dayandırdığı haberinde de çalınan mermi sayısının 150 binden fazla olduğu iddia edildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın 'tehlikeli ve olağandışı' olduğu belirtilerek, ordunun acil durum hazırlığının zarara uğradığı vurgulandı.

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