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İsrail dün katliam yaptığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail dün katliam yaptığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail dün katliam yaptığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu! Ölü ve yaralılar var
Admin
Admin
02 Kasım 2023 Perşembe 10:21

İsrail ordusu dün akşam bombalayıp büyük bir katliam yaptığı Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı 6 ton bomba kullanarak vurdu. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce sivilin yaralandığını belirtti. Filistin Haber Ajansı, İsrail'in bugün de aynı kampı yeniden bombaladığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de dün akşam düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi. Hagari, bombardımanı Hamas komutanı İbrahim Biari'yi öldürmek için kendilerinin yaptığını ifade ederken, saldırıyla amaçlarına ulaştıklarını belirtti.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik dünkü katliamda, 3'ü yabancı pasaport sahibi 7 sivil esir hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Dünya bu katliamı konuşurken İsrail bugün bir kez daha Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Onlarca sivilin sığındığı kampta çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, birçok sivilin ise yaralandığı öğrenildi.

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