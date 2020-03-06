İsrail'de sürekli yapılan erken seçim sonuçları üçüncü kez boyunun ölçüsünü aldı erken seçimlerde Netanyahu'nun partisi, koalisyon hükümetini kuracak milletvekili sayısına ulaşamadı.

İsrail'deki üçüncü kez erken seçimler paylaşıldı

İsrail'de sürekli yapılan erken seçim sonuçları üçüncü kez boyunun ölçüsünü aldı

NETANYAHU SEÇİMİ ÖNDE BİTİRDİ

Kesinlik kazanmayan resmi açıklamalara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un baş çektiği sağ blok, 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili ulaştırarak seçimi baş sırada sonuçlandı.

Mavi-Beyaz İttifakı 33 milletvekili ortaya çıkaracak ikinci sırayı alırken , İsrail vatandaşı Filistinlileri temsilen partilerin oluşturulduğu Ortak Arap Listesi Bloku 15 sandalyeyle mecliste üçüncü sırada en büyük çaplı grup oldu açıklandı.

KOALİSYON HÜKÜMETİ İÇİN 3 MİLLETVEKİLİ EKSİK

İsrail'de koalisyon hükümetini oluşturabilmek adına 120 sandalyeli mecliste, 61 milletvekilinin desteğinin olması şart.

Kesinlik kazanmamış olan sonuçlara göre Likud'un başını çektiği sağ partilerin 58 milletvekili ile kalması dolayısıyla Netanyahu, koalisyonu oluşturmak için 3 milletvekiline daha ihtiyaç olduğunu açıkladı.

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