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İspanya'da seçimleri kaybeden aşırı solcu İglesias siyaseti bıraktı

İspanya'da aşırı solcu Unidas Podemos'un lideri Pablo İglesias, Madrid'de yapılan erken yerel parlamento seçimlerini kaybedince siyaseti bıraktığını açıkladı.

İspanya'da seçimleri kaybeden aşırı solcu İglesias siyaseti bıraktı
06 Mayıs 2021 Perşembe 00:42

Avrupa'da seçim yarışını kaybettikten sonra siyaseti bırakan politikacılara bir yenisi daha eklendi.

MADRİD'DE SAĞCI HALK PARTİSİ KAZANDI

İspanya'da sağ görüşlü Halk Partisi, Madrid özerk yönetiminde birkaç gün önce yapılan seçimleri ezici bir üstünlükle kazanarak iki yıl önce yapılan seçime oranla milletvekili sayısını 35 artırıp, 65'e çıkardı.

İGLESİAS: "SİYASETİ BIRAKIYORUM"

"Aşırı sağı durdurma" hedefiyle partisinin Madrid seçimlerinde başkan adayı olan solcu Unidas Podemos'un lideri Pablo İglesias ise sağ parti karşısında aldıkları yenilgi sonrasında kameraların karşısına geçerek, "Tüm siyasi yetkilerimden istifa edip, siyaseti bırakıyorum" dedi.

İspanya da seçimleri kaybeden aşırı solcu İglesias siyaseti bıraktı #1

"YENİLENMEYİ ENGELLEMEMEK İÇİN ÇEKİLİYORUM"

Podemos'un lideri ve kurucusu ayrıca sol partinin ihtiyaç duyduğu liderlikte "yenilenme sürecinin önünde engel oluşturmamak için" kenara çekildiğini söyledi.

İspanya da seçimleri kaybeden aşırı solcu İglesias siyaseti bıraktı #2

BAŞBAKAN ADAYI DA OLMAYACAK

Iglesias daha önce 2023'te yapılacak genel seçimlerde de başbakan adayı olmayacağını açıklamıştı.

İspanya da seçimleri kaybeden aşırı solcu İglesias siyaseti bıraktı #3

2014'TEN BERİ GENÇLERİN İLGİ ODAĞI OLMUŞTU

2014 yılında sol bileşenlerle birlikte Podemos hareketini kuran ve aynı yıl Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilen eski siyaset bilimi öğretim üyesi İglesias, ülkede özellikle işsizliğin rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde genç kuşağın ilgi odağı haline geldi.

At kuyruğu saçları, küpeli kulakları ve o dönem kemer sıkma politikalarına karşı doğan "Indignados" hareketiyle örtüşen vaatleriyle kısa sürede İspanyol siyasetinin öncülerinden biri olmuştu.

İspanya da seçimleri kaybeden aşırı solcu İglesias siyaseti bıraktı #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
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