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İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Stalin adlı döner büfesi çıkan tartışmalar üzerine açılışından bir gün sonra kapatıldı. Rus medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin'in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı
13 Ocak 2021 Çarşamba 11:58

Rus medyası, güvenlik güçlerinin Stalin Dönercisi'ne gelerek büfenin isminin değiştirilmesini ve asılı olan Stalin portresinin kaldırılmasını istedi.

PERSONEL TEHDİTLERDEN DOLAYI İŞİ BIRAKTI

Vatandaşlar, büfede çalışanların da 1879-1953 arasında yaşayan Josef Stalin'in dönemine ait istihbarat servisinin yeşil üniformalarını giydiğini aktardı. Personelin de gelen yoğun tehditler üzerine işi bıraktığını açıklayan işletmeci, bu yüzden büfenin açılmasından bir gün sonra kapandığını belirtti.

İsminden dolayı tartışmalara neden olan 'Stalin Döner', açılışından bir gün sonra kapatıldı

HALKIN TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

Rusya medyasına konuşan halk, milyonlarca insanın ölümünden sorumlu tuttukları Josef Stalin'in adını kullanarak para kazanma çabasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

İsminden dolayı tartışmalara neden olan 'Stalin Döner', açılışından bir gün sonra kapatıldı

Öte yandan, insan hakları örgütü Memorial da, Stalin Dönercisi adıyla yapılan pazarlama fikrinin tamamen yanlış olduğunu, bu tür girişimlerin yasaklanması gerektiğini kaydetti.

İsminden dolayı tartışmalara neden olan 'Stalin Döner', açılışından bir gün sonra kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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