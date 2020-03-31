İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenecek sözde seçimlerin Karabağ meselesinin çözümünü zorlaştıracağı uyarısında bulundu.
İran'dan Yukarı Karabağ uyarısı: Sözde seçimler çözümü zorlaştıracak
İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Yukarı Karabağ bölgesinde bugün düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü AbbasMusevi, "Biz, iki komşumuz yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözümünü zorlaştıracak ve karmaşıklaştıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Seçimlerin bölgedeki gerginliği arttırarak savaşa kadar sürüklenebileciğini işaret eden Musevi, "İran, bölgede tansiyonu ve anlaşmazlığı artıracak her türlü adıma karşıdır." açıklamasında bulundu.
İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ayrıca Karabağ meselesinin uluslararası hukuk temelinde ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler