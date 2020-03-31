İran'dan Yukarı Karabağ uyarısı: Sözde seçimler çözümü zorlaştıracak

İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenecek sözde seçimlerin Karabağ meselesinin çözümünü zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

İran'dan Yukarı Karabağ uyarısı: Sözde seçimler çözümü zorlaştıracak
31 Mart 2020 Salı 11:21

İran'dan Yukarı Karabağ uyarısı: Sözde seçimler çözümü zorlaştıracak

İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenecek sözde seçimlerin Karabağ meselesinin çözümünü zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

İran'dan Yukarı Karabağ uyarısı: Sözde seçimler çözümü zorlaştıracak

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Yukarı Karabağ bölgesinde bugün düzenlenmesi öngörülen sözde cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü AbbasMusevi, "Biz, iki komşumuz yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözümünü zorlaştıracak ve karmaşıklaştıracak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin bölgedeki gerginliği arttırarak savaşa kadar sürüklenebileciğini işaret eden Musevi, "İran, bölgede tansiyonu ve anlaşmazlığı artıracak her türlü adıma karşıdır." açıklamasında bulundu.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ayrıca Karabağ meselesinin uluslararası hukuk temelinde ve barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemini vurguladı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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