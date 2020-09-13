İran Resmen Battığını Bildirdi Ruhani açıkladı: İran'ın petrol gelirleri 20 milyar dolara düştü
İran Resmen Battığını Bildirdi
Ruhani açıkladı: İran'ın petrol gelirleri 20 milyar dolara düştü
Ruhani açıkladı: İran'ın petrol gelirleri 20 milyar dolara düştü
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Petrol gelirimiz 120 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi" açıklamasını bugün resmen duyurdu.
Ruhani, "Dünya tarihinde az görülen boyutta ekonomik yaptırımlarla karşı karşıyayız. 2011 yılında petrol gelirimiz 120 milyar dolarken bu rakam, geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolara geriledi. Bu durum toplumun ne kadar zor durumda olduğunu göstermektedir." dedi.
Yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizen Ruhani, dünya ülkeleriyle ilişki olmaksızın yaşamın son derece zor olduğunu kaydetti.
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