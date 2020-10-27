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İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi

İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi

İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi
27 Ekim 2020 Salı 11:29

İran'ın başkenti Tahran'da muhafazakar çizgide yayın yapan Vatan Emrooz gazetesi bugünkü birinci sayfasında İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u şeytan şeklinde çizip "Paris İblisi" yazdı.

Fransa'da Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerin gösterimine bir tepki de İran'dan geldi. Muhafazakar görüşleriyle bilinen Tahran gazetesi Vatan Emrooz, bugünkü manşetini Macron'a ayırdı.

1. SAYFAYI MACRON'A AYIRDI: PARİS İBLİSİ

Vatan Emrooz, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetiyle 1. sayfadan verdi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı söylemleri nedeniyle kınandı.

n'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetiyle 1. sayfadan verdi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı söylemleri nedeniyle kınandı.

Fransa'da Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerin gösterimine bir tepki de İran'dan geldi. Muhafazakar görüşleriyle bilinen Tahran gazetesi Vatan Emrooz, bugünkü manşetini Macron'a ayırdı.

1. SAYFAYI MACRON'A AYIRDI: PARİS İBLİSİ

Vatan Emrooz, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetiyle 1. sayfadan verdi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı söylemleri nedeniyle kınandı.

İşte İran gazetesinin o manşeti:

İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, geçtiğimiz günlerde 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmiş, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde tepki çeken bir ifade kullanmıştı. Bu açıklamanın devamında Fransa'da kamu binalarına Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerinin yansıtılması ve bunların okullardaki ders kitaplarında olması gerektiğini söylemesi kayışı koparan son hamle oldu.

"NEFRET SÖYLEMİNİ KABUL ETMİYORUZ"

İslam ülkelerinden gelen tepkiler ve boykot çağrıları sonrasında paylaşım yapan Macron ise "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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