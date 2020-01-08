iRAN İntikam almak için Henüz Yeni Başladık Diyor!

İRAN İntikam Almak İçin Henüz Yeni Başladık Diyor!

İRAN İntikam Almak İçin Henüz Yeni Başladık Diyor!

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırıya Cevap vermesi halinde 'çok daha sert ve ezici' cevap verileceğini açıkca tehditle bilidiride bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusunca yapılan yazılı bildiride, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu genelinde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu bildirildi.

"ABD YANIT VERİRSE DAHA SERT KARŞILIK ALIR"

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafınca"çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği bidirisinde bulunuldu.

"ABD ÜSLERİ OLAN ÜLKELERE BU UYARI ! "

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapmış olduğu ülkelerin de açıkca tehdit edildiği açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İran, Irak’taki Amerikan hedeflerine yapılan saldırılara karşılık verilmesi halinde saldırıların daha da şiddetleneceğini bildirdi.

İran, ABD tarafından öldürülen general Süleymani'nin intikamını almak için harekete geçti. 10'dan fazla füzeyle Irak'taki ABD hedeflerine saldıran İran, Amerika'nın müttefiklerine uyarıda bulundu.

Açıklamada, ABD halkına bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine dönmelerini tavsiyesinde bulundu.

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