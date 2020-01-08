İran Kasım Süleymani intikamını Amerika'dan almak için Irak'ta üsleri bulunan Amerika İran tarafından Füzeler ile vuruldu,İran ırak'taki2 ABD üssünü13 Balistik füze ile vurdu

İran ABD'ye Süleymani Misillemesi Yaptı! İran Amerika Üslerini Vurdu

İran Kasım Süleymani intikamını Amerika'dan almak için Irak'ta üsleri bulunan Amerika İran tarafından Füzeler ile vuruldu,İran ırak'taki2 ABD üssünü13 Balistik füze ile vurdu

İran Kasım Süleymani intikamını Amerika'dan almak için Irak'ta üsleri bulunan Amerika İran tarafından Füzeler ile vuruldu

İran intikamını aldı Kasım süleymani Irak'taki operasyonda Amerikan füzeleri tarafından vurulduğu saatte saat tam olarak 1.20 de Irak'ta üsleri bulunan Amerika üsleri İran füzeleri ile vuruldu

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen suikasta Tahran Yönetimi'nden misilleme geldi. İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi oldu. İran Devlet Televizyonu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırılarda 80 ABD'linin öldürüldüğünü iddia ederken; ABD iddiayı yalanladı. İran’ın bu hamlesinin Süleymani’nin öldürüldüğü saatte ve henüz toprağa verilmeden gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları, saldırının Kasım Süleymani’ye yönelik 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilen suikasta misilleme olduğunu duyurdu.

İRAN, EN AZ 80 ABD ASKERİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRMÜŞTÜ!

İran'ın '80 ABD askeri öldürüldü' iddiasıyla iligli açıklama gecikmedi!. Amerikalı yetkili, saldırıya ilişkin önce gelen bilgilere yönelik ABD tarafından hayatını kaybeden olmadığını ABD Askeri öldürülmediğini anlattı saldırıyla ilgili incelemenin de sürdüğünü bildirdi

Başka bir Amerikalı yetkili de ordunun saldırılardan önce uyarıldığını ve askeri personelin sığınaklara yerleştiğini aktardı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı yönündeki haberinde, füzelerin üsteki hassas ve önemli noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin öldürüldüğü , birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar almış olduğunu beyan etmişti.

Saldırıda Kasım Süleymani detayı dikkat çekti. İran’ın bu hamlesi Süleymani’nin öldürüldüğü saatte ve henüz toprağa verilmeden önce başlanmıştı .

İRAN: SAVAŞ İSTEMİYORUZ DİYOR!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif,bir sosyal medya hesabı olan Twitter'da gerçekleştirdiği açıklamaya ilişkıin şunları kaydetti, Tahran Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51. Maddesi uyarınca meşru savunma çerçevesinde orantılı önlemler aldığını ve sonuca ulaştırdığını açıkladı.

Zarif, “İran vatandaşlarına ve üst düzey yetkililerine yönelik korkakça silahlı saldırı düzenlenen üslerin hedef alındığını” belirtti. Zarif, “Gerilimin tırmandırmak ya da savaş peşinde değiliz, fakat herhangi bir saldırıya karşı kendimizi savunacağız” dedi.

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