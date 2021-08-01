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Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
01 Ağustos 2021 Pazar 15:11

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor…

Teröristlerin inlerine bir bir girilirken, yapılan operasyonlar da başarıyla tamamlanıyor.

Havadan karadan teröristlerin izini süren komandolar, bu kez onlardan 7'sini etkisiz hale getirdi.

7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi” denildi.

Operasyonların, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edeceği belirtildi.

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